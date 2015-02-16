《RUSSELL专栏》黄金怀抱多头行情憧憬，但眼下现实环境仍不轻松

投资需求则可能较不明朗；因美国结束量化宽松(QE)，欧洲却在加码QE，形成两股相对的力量。

美国利率将上升，及欧洲的通缩疑虑，都可能使金价走弱；但如果欧洲投资人真的担心货币宽松或希腊退出欧元区将打压欧元贬值，那么黄金可能因避险需求而受惠。

但避险需求提高可能恰成为抑制金饰需求的因素，因消费者会减少花在仍被视为奢侈采购的支出。

而尽管央行黄金净购买量是一大亮点，但是否能维持当前那样的购买程度，还存在疑问。

俄罗斯尤其如此。去年俄罗斯在整体央行黄金净购买量中约占35%，但卢布 2014年重贬可能削弱了该国央行买进美元计价资产的能力。

那就是黄金目前何以困在实际需求情况与可能情况之间的原因。

当前黄金实货需求稳定，预示价格将维持在每盎司约1,140-1,400美元的近期区间内。