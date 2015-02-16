《RUSSELL专栏》黄金怀抱多头行情憧憬，但眼下现实环境仍不轻松

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
投资需求则可能较不明朗；因美国结束量化宽松(QE)，欧洲却在加码QE，形成两股相对的力量。
美国利率将上升，及欧洲的通缩疑虑，都可能使金价走弱；但如果欧洲投资人真的担心货币宽松或希腊退出欧元区将打压欧元贬值，那么黄金可能因避险需求而受惠。
但避险需求提高可能恰成为抑制金饰需求的因素，因消费者会减少花在仍被视为奢侈采购的支出。
而尽管央行黄金净购买量是一大亮点，但是否能维持当前那样的购买程度，还存在疑问。
俄罗斯尤其如此。去年俄罗斯在整体央行黄金净购买量中约占35%，但卢布 2014年重贬可能削弱了该国央行买进美元计价资产的能力。
那就是黄金目前何以困在实际需求情况与可能情况之间的原因。
当前黄金实货需求稳定，预示价格将维持在每盎司约1,140-1,400美元的近期区间内。
要让黄金多头重现，实货和投资者需求都得高于当前水准；这种状况或许会出现，但现在还没有见到。(完) (译文审校 王兴亚/郑茵)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
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