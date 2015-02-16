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货币新闻 | 2015年 2月 16日 星期一 14:13 BJT

日本经济：首相安倍称经济有复苏迹象，服务业信心改善

路透东京2月16日 - 日本首相安倍晋三在周一表示，日本经济显现出复苏迹象，服务业信心有所改善。

安倍在议会讲话时承认，家庭支出方面存在一些疲弱，主要是源于去年上调消费税的影响。

“我们将竭力确保薪资在今年和明年都持续上升，以令经济复苏的暖风能惠及全国。”安倍说道。

日本经济去年第四季按环比年率成长2.2%，摆脱了衰退。但成长幅度小于路透访问的分析师所预期的3.7%，表明在消费者信心仍然低迷，且全球经济成长不均衡压抑出口的情况下，日本经济复苏还很脆弱。 （完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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