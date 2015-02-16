欧洲个股：德意志银行考虑为全球银行业务瘦身--报载

路透法兰克福2月16日 - 德国商报(Handelsblatt)周一报导，德意志银行 正集中精力进行全球银行业务瘦身计划。这是其管理层战略评估的一部分，意在保留当前多数国际业务的同时，撤出那些不盈利的地区和业务。

德国商报援引未具名消息人士的话称，德意志银行将从那些对获利贡献甚微的海外业务中撤出。

该报还援引一不具名的公司消息人士称，德意志银行“不必在全球范围内开展所有的业务。”

德国商报报导，德意志银行正在考虑在3月20日公布新的计划，可能是其数十年来规模最大的重组计划之一。

未能在周一立即联系到德意志银行的发言人就此置评。

德意志银行正在重新检讨全球银行业务模式，其已出售了Wuppertal的住房贷款业务，也脱手了纽约的股票衍生品业务，以评估剥离集团部分业务，比如Postbank 分支网络，能否提振获利。(完)