欧洲个股：德意志银行考虑为全球银行业务瘦身--报载

标题新闻：本周美国活跃钻机增加九座至712座，为2015年4月来最多，连增17周－贝克休斯
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路透法兰克福2月16日 - 德国商报(Handelsblatt)周一报导，德意志银行 正集中精力进行全球银行业务瘦身计划。这是其管理层战略评估的一部分，意在保留当前多数国际业务的同时，撤出那些不盈利的地区和业务。
德国商报援引未具名消息人士的话称，德意志银行将从那些对获利贡献甚微的海外业务中撤出。
该报还援引一不具名的公司消息人士称，德意志银行“不必在全球范围内开展所有的业务。”
德国商报报导，德意志银行正在考虑在3月20日公布新的计划，可能是其数十年来规模最大的重组计划之一。
未能在周一立即联系到德意志银行的发言人就此置评。
德意志银行正在重新检讨全球银行业务模式，其已出售了Wuppertal的住房贷款业务，也脱手了纽约的股票衍生品业务，以评估剥离集团部分业务，比如Postbank 分支网络，能否提振获利。(完)
(编译 王洋; 审校 张若琪)
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100