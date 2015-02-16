《汇市简讯》市场交投偏淡，因美国休市及观望希腊债务谈判会议

标题新闻：本周美国活跃钻机增加九座至712座，为2015年4月来最多，连增17周－贝克休斯
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0654GMT * 欧元/美元上涨0.29%，澳元/美元上涨0.45%，美元/日圆跌0.04%， 美元/韩元涨0.44% * 日股日经指数上涨0.51%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平， 布兰特原油涨0.15%，美国10年期公债报2.0210% * 欧盟会议召开在即，希腊自信满满，誓言不再撙节 * 日本经济第四季摆脱衰退，但增幅逊于预期 * 美国西岸港口劳资纠纷影响亚洲商品供应交付(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100