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市场报道 | 2015年 2月 16日 星期一 15:06 BJT

《汇市简讯》市场交投偏淡，因美国休市及观望希腊债务谈判会议

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    * 欧元/美元上涨0.29%，澳元/美元上涨0.45%，美元/日圆跌0.04%，
美元/韩元涨0.44%
    * 日股日经指数上涨0.51%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平，
布兰特原油涨0.15%，美国10年期公债报2.0210%
    * 欧盟会议召开在即，希腊自信满满，誓言不再撙节
    * 日本经济第四季摆脱衰退，但增幅逊于预期 
    * 美国西岸港口劳资纠纷影响亚洲商品供应交付(完)
      

 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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