中国资管：上周38款集合信托产品发行，平均募集规模增加期限缩短

路透北京2月16日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（2月7-13日）共有20家信托公司发行了38款集合信托产品，发行量环比减少36款。

38款新发行产品中，37款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为1.88亿元，环比增加0.32亿元，增幅为20.38%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为71.44亿元，环比下降44.13亿元，降幅为38.18%。

其中，募集规模最大的是中信信托发行的“中信融金-中国泛海贷款集合资金信托计划A3-3”，募集规模为10亿元，这是一款贷款运用类产品。

从期限上看，38款新发行产品均公布了期限，平均期限23.66个月，环比缩短3.11个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 6 9.72% 上升0.45个百分点

24个月期 22 10.35% 上升0.24个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了15款，房地产领域产品发行了12款，金融领域产品发行了2款，工商企业领域产品发行了2款，其他领域产品发行了7款。

从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了14款，权益投资类产品发行了12款，股权投资类产品发行了8款，组合运用类产品发行了2款，其他类产品发行了2款。

**成立集合信托产品39款**

统计时间内共有19家信托公司成立了39款集合信托产品，发行量环比增加8款。

39款新成立产品中，22款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.70亿元，环比减少0.21亿元，降幅为22.78%。

其中，成立规模最大的是国民信托成立的“天津钢铁集团贷款3期集合资金信托计划”，成立规模为3.17亿元。

上周共有13款新成立产品公布了期限，平均期限26.15个月，环比缩短20.35个月。上周共有8款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率10.24%，环比下降0.57个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品发行了14款，基础设施领域产品发行了7款，房地产领域产品发行了5款，工商企业领域产品发行了3款，金融领域产品发行了3款，其他领域产品发行了7款。