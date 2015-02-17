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货币新闻 | 2015年 2月 17日 星期二 16:26 BJT

台湾央行：共发行967亿台币存单，发行余额减1亿

路透台北2月17日 - 台湾央行周二公布，共发行967亿台币存单。与今日存单到期金额968亿台币相较，存单发行余额减1亿。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 923

91天期 0.93 34

182天期 1.05 10

央行上日共发行2,074.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,634.6亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负53亿台币，累积超额准备为1,441亿台币、加计前期1%的超额准备为2,732亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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