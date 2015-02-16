台湾央行：共发行2,074.5亿台币存单，发行余额增减1,199亿

路透台北2月16日 - 台湾央行周一公布，共发行2,074.5亿台币存单。与今日存单到期金额3,273.50亿台币相较，存单发行余额减1,199亿。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,997.5

91天期 0.93 57.0

182天期 1.05 20.0

央行上日共发行1,098.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,635.6亿台币。