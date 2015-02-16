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货币新闻 | 2015年 2月 16日 星期一 16:39 BJT

台湾央行：共发行2,074.5亿台币存单，发行余额增减1,199亿

路透台北2月16日 - 台湾央行周一公布，共发行2,074.5亿台币存单。与今日存单到期金额3,273.50亿台币相较，存单发行余额减1,199亿。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,997.5

91天期 0.93 57.0

182天期 1.05 20.0

央行上日共发行1,098.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,635.6亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为80亿台币，累积至周日超额准备为1,551亿台币、加计前期1%的超额准备为2,842亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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