台湾央行：共发行2,074.5亿台币存单，发行余额增减1,199亿

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透台北2月16日 - 台湾央行周一公布，共发行2,074.5亿台币存单。与今日存单到期金额3,273.50亿台币相较，存单发行余额减1,199亿。 央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,997.5
91天期 0.93 57.0
182天期 1.05 20.0
央行上日共发行1,098.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,635.6亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为80亿台币，累积至周日超额准备为1,551亿台币、加计前期1%的超额准备为2,842亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。