中国资管：上周银行理财产品发728款，6个月至1年期固收产品预期收益率倒挂

路透北京2月16日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（2月6-13日）55家银行共发行了728款理财产品，发行银行数较上期增加 12家，产品发行量增加52款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共165款，市场占比为22.66% ；非保本型理财产品共563款，市场占比为77.34%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 309 42.45% +33 其中：人民币 281 外币 28 组合投资类 388 53.30% +7 融资类 3 0.41% +2 结构性产品 28 3.85% +10 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 21 3.81% 上升25个基点 1个月至3个月（含） 372 5.17% 与上期持平 3个月至6个月（含） 201 5.21% 下降3个基点 6个月至1年（含） 91 5.00% 下降9个基点 1年以上 15 5.60% 下降9个基点 上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1,096天；预期年化收益率 最低0.2%，最高为6.80%，与上期报告相比，预期最低收益下降2.7个百分点，最高收益率上 升0.2个百分点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 21 3.00% 3.81% 1个月至3个月 372 53.14% 5.17% 3个月至6个月 201 28.71% 5.21% 6个月至1年 91 13.00% 5.00% 1年以上 15 2.14% 5.60% 上周共发行28款外币理财产品。其中，美元理财产品16款，较上期增加5款。 **94款产品实现预期最高收益率** 普益财富监测数据显示，上周有1,545款产品到期，公布了到期收益率的104款产品中， 94实现预期最高收益率，10款结构性产品未实现预期最高收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品623款，债券和货币市场工具类产品833 款，结构性产品87款，融资类产品2款。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有14款；其中，3款产品来自城市商业银行,9 款产品来自股份制商业银行，2款来自农村商业银行；从投资领域来看，4款债券类与货币市 场类产品，7款为组合投资类产品,3款结构性产品。 到期收益率最高的产品为招商银行 焦点联动系列之股票表现联动 （股票组合喜马拉雅型）理财计划，该结构性产品投资期限为271天，实现了11.04%的年化 收益率。（完） (整理 李贺; 审校 杨淑祯)