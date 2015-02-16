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亚洲 | 2015年 2月 16日 星期一 16:44 BJT

中国资管：上周银行理财产品发728款，6个月至1年期固收产品预期收益率倒挂

路透北京2月16日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（2月6-13日）55家银行共发行了728款理财产品，发行银行数较上期增加
12家，产品发行量增加52款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共165款，市场占比为22.66%
；非保本型理财产品共563款，市场占比为77.34%。
 
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数    理财产品占比   环比数量变化
    债券和货币市场类     309        42.45%          +33
    其中：人民币         281        
           外币           28        
    组合投资类           388        53.30%           +7
    融资类                 3         0.41%           +2
    结构性产品            28         3.85%          +10
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率   环比变化
    1个月（含）以下     21       3.81%         上升25个基点
    1个月至3个月（含） 372       5.17%         与上期持平
    3个月至6个月（含） 201       5.21%         下降3个基点
    6个月至1年（含）    91       5.00%         下降9个基点
    1年以上             15       5.60%         下降9个基点    

    上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1,096天；预期年化收益率
最低0.2%，最高为6.80%，与上期报告相比，预期最低收益下降2.7个百分点，最高收益率上
升0.2个百分点。


    上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：    
   
 期限          产品数量（款   占比      平均预期年收益率
               ）                       
 1个月以下     21              3.00%    3.81%
 1个月至3个月  372            53.14%    5.17%
 3个月至6个月  201            28.71%    5.21%
 6个月至1年    91             13.00%    5.00%
 1年以上       15              2.14%    5.60%
 
    上周共发行28款外币理财产品。其中，美元理财产品16款，较上期增加5款。
  
    
    **94款产品实现预期最高收益率**

    普益财富监测数据显示，上周有1,545款产品到期，公布了到期收益率的104款产品中，
94实现预期最高收益率，10款结构性产品未实现预期最高收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品623款，债券和货币市场工具类产品833
款，结构性产品87款，融资类产品2款。

    上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有14款；其中，3款产品来自城市商业银行,9
款产品来自股份制商业银行，2款来自农村商业银行；从投资领域来看，4款债券类与货币市
场类产品，7款为组合投资类产品,3款结构性产品。

    到期收益率最高的产品为招商银行  焦点联动系列之股票表现联动
（股票组合喜马拉雅型）理财计划，该结构性产品投资期限为271天，实现了11.04%的年化
收益率。（完）

 (整理 李贺; 审校 杨淑祯)
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