中国债市：上海证交所推债券质押式协议回购，更多债券可用于融资

该负责人表示，协议回购是上交所现有债券质押式回购的有益补充，可为各类债券提供更为灵活的回购交易、结算机制，有助于扩大公司债券和资产证券化产品的投资群体，提高二级市场流动性。 上海证交所的新闻稿并指出，协议回购属于交易所市场的标准化品种，是由交易双方自主协商成交的质押式回购。其主要的制度安排和特点包括：

一是投资者适当性管理制度。协议回购的参与者应为符合规定的合格投资者，在参与业务前应当签署回购主协议，证券公司经纪客户还需签署风险揭示书。业务初期，融资方暂限于金融机构及其发行的理财产品，其他符合条件的投资者仅可融出资金，后续根据业务开展情况再行调整融资方范围。 二是交易时间。协议回购申报的时间为每个交易日的9:30-11:30，13:00-15:15。交易时间延长到15:15分，可为投资者盘后交易和头寸管理的需求预留空间。 三是交易结算方式。协议回购的质押券包括在上交所交易或转让的各类债券、资产支持证券等固定收益产品。回购的质押券种、折算比例，回购期限、利率等交易要素方式由交易双方自主协商确定，但回购期限不得超过365天。协议回购成交后，由中国结算提供实时逐笔非担保交收服务。 四是存续期及到期管理。协议回购提供变更质押券和到期续做功能。回购存续期间，经双方协商一致，可以变更质押券或提前终止。回购到期，正回购方可选择到期结算，也可选择到期续做。选择到期续做的，正回购方的续做应收资金和到期应付资金可以轧差结算，提高了资金使用效率。 五是风险控制与违约处置。协议回购的违约处置方式主要由市场自主协商解决。交易双方对质押券处置达成一致的，中国结算所提供快速处置渠道，可采取解除质押登记或非交易过户至守约方的方式处置质押券。上交所将加强对恶意违约行为的自律监管。 上海证交所有关负责人还表示，后续，上交所进一步完善市场基础设施，积极推进债券交易品种和交易机制创新，强化投资者保护机制，促进债券市场稳步发展。(完)