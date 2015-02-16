路透伦敦2月16日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：目前在1.1420上方走势持续挣扎，显示在升向1.1500前，短线可能回到1.1350附近。区间支撑位仍在近1.1270处，1.1205有较强的支撑。

美元/日圆：上周向上突破的走势结果为时短暂，在120.50水准出现逆转向下，使进一步上档的可能性出现问号。由于目前已跌到118.70下方，不排除继续跌向117.00水准。

欧元/英镑：欧元持续盘跌，在触及0.7370的低点后再度反弹至0.7400英镑上方，这代表仍有可能朝上周高点0.7590回升。0.7460为暂时的阻力水准，未突破该道阻力前，可能继续存在下滑的压力。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1417 1.1383 +0.30 -5.62 1.2097

美元/日圆 118.58 118.72 -0.12 -0.92 119.68

欧元/日圆 135.36 135.18 +0.13 -6.50 144.77

美元/瑞郎 0.9298 0.9321 -0.25 -6.47 0.9941

英镑/美元 1.5410 1.5397 +0.08 -1.05 1.5573

美元/加元 1.2432 1.2447 -0.12 +7.01 1.1618

澳元/美元 0.7782 0.7768 +0.18 -4.73 0.8168

新西兰元/美元 0.7521 0.7452 +0.93 -3.54 0.7797

欧元/瑞郎 1.0620 1.0622 -0.02 -11.69 1.2026

欧元/英镑 0.7406 0.7391 +0.20 -4.50 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5856 9.5785 +0.07 +1.23 9.4688

美元/挪威克朗 7.5536 7.5868 -0.44 +1.09 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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