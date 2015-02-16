欧元债市：希腊公债收益率小幅上升，投资者等待关键的债务谈判结果

欧元债市：欧元区公债收益率下跌，受经济增长忧虑打压
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。
上周接受路透调查的分析师认为，希腊2015年退出欧元区的机率为四分之一。这是历次路透调查以来的最高机率，甚至高于2011-2012年债务危机高峰时的水准。
尽管周一是否会有突破性发展仍极不确定，但最近几日的债市及股市已回到1月底希腊大选之前以来的高位。
希腊10年期公债收益率上涨3个基点，至9.54%，略高于周五触及的两周低点。
投资人信心亦反映在其他低评等公债，葡萄牙10年期公债收益率 下跌2个基点，至2.37%。
德国公债收益率上扬1个基点，至0.35%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 洪曦/蔡美珍；审校 郑茵/张若琪)
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。
路透约翰内斯堡5月12日 - 南非兰特兑美元周五下滑，投资人对政治局势感到不安，因国有电力公司再度任用已辞职的执行长，南非反腐机构在一报告中暗示该执行长涉嫌以权谋私。
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