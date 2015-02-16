欧元债市：希腊公债收益率小幅上升，投资者等待关键的债务谈判结果

上周接受路透调查的分析师认为，希腊2015年退出欧元区的机率为四分之一。这是历次路透调查以来的最高机率，甚至高于2011-2012年债务危机高峰时的水准。

尽管周一是否会有突破性发展仍极不确定，但最近几日的债市及股市已回到1月底希腊大选之前以来的高位。

希腊10年期公债收益率上涨3个基点，至9.54%，略高于周五触及的两周低点。

投资人信心亦反映在其他低评等公债，葡萄牙10年期公债收益率 下跌2个基点，至2.37%。

德国公债收益率上扬1个基点，至0.35%。(完)

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