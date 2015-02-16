更新版 1-《中国债市每日综述》宽松憧憬仍在现券收益率略跌，资金偏紧IRS持坚

* 宽松憧憬仍在，现券收益率略跌

* 流动性偏紧，IRS走势相对平稳

* 午后资金有所转好，央行或进行了定向扶助 (新增货币市场收盘报价)

路透上海2月15日 - 中国银行间市场周一现券收益率略跌，尽管春节长假将至，但在宽松政策憧憬支撑下买盘依旧稍强；不过由于盘中资金面一度较为紧张，IRS走势则相对坚挺。

交易员表示，上午市场资金供给一度接近于枯竭，不过午后流动性有明显转好，可能是央行通过SLO等进行了定向扶助。

他们并指出，明日为节前最后一个交易日，多数交易员已开始提前进入休假模式，现券交投料将进一步趋淡，资金面由于还有央行逆回购可以依靠，应能安稳过渡。

“短一点的三年和五年的(收益率)下了一些，长的稍下一点点，还是看(政策)宽松，”上海一银行交易员称。

明日是春节长假前最后一个交易日。中国春节假期为自2月18日至2月24日。

剩余期限近2.90年的国开行固息债150201最新报价 在3.56%/3.53%，上日尾盘为3.60%/3.56%。

**午后资金紧张趋缓解**

银行间资金市场周一主要回购利率涨幅多逾15个基点(bp)，上午流动性尤为紧张，除国开行稍早限量供应部分资金外，其他大行基本未有供给，导致多数机构轧平头寸压力巨增；不过午后资金供给明显增多，紧张局面趋于缓解，而其主要原因或是央行通过SLO等工具放水。

交易员并认为，今日央行公开市场可以上报需求，意味着明日很可能进行逆回购，只要操作规模保持一定力度，化解节前最后一波资金紧张难度不大。

“(下午)这会儿好多了，应该是央妈(央行)放SLO了，快过年了，央妈也不想出事吧，”上海一银行交易员称。

她谈到，按以往经验，节前最后两个交易日资金面应已较为宽松，不过今年赶上了缴税因素叠加，另外提现需求一直较旺，而且市场上的资金供给来源也确实不如往年乐观，均造成目前流动性迟迟未能有效回暖。

北京一银行交易员并指出，从市场借入资金难度增加，使其将目光转向明日公开市场逆回购需求。“既然明天必须做业务，公开市场是最快的了。”

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限亦与上周相同，含14天和21天两种。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为7,992.95亿元，较上日的6,605.70亿元增约两成；其中，隔夜品种成交3,037.78亿元，上日为4,152.41亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3163 3.1553 +16.10 3,037.78

七天 4.8726 4.7132 +15.94 1,095.28

14天 4.9031 4.7298 +17.33 3,259.70

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.8000 1.3100 -51.00 --

七天 1.6100 3.3600 -175.00 --

14天 2.8200 2.1150 +70.50 --

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2600 3.3000 -4.00 --

七天 4.8000 4.6900 +11.00 --

14天 4.8500 5.0000 -15.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.1820 3.1750 +0.70 --

七天 4.7000 4.7200 -2.00 --

三个月 4.9000 4.9000 +0.00 --