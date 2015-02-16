更新版 1-台湾数据：今年全年经济成长率上修至3.78%，低油价有利提振内需--主计总处

(新增主计处及分析师说法)

路透台北2月16日 - 纵然面临国际间通缩疑虑蔓延困境，台湾主计总处周一上修全年经济成长率至3.78%，创四年来高位，因内需展望乐观。不过国际油价的大幅下滑以及台电电价回馈方案实施，令今年CPI大幅下修至0.26%，创六年低位。

主计总处并大幅下修出口及进口预估，今年出口估为年增1.02%，进口则估全年下跌2.07%，两者均创三年低位。出口下修主要是受到油价下滑影响，让石化等产品出口值因而减少。进口也受原物料价格下跌及出口与内需引申需求影响而下修。

〞失业率逐步下降、薪资明显成长以及低油价让更多民众消费，这对民间消费都是正面因素。〞主计总处科长高志祥说。

不过他也提醒，未来美国升息时程、日本与欧洲央行量化宽松后续发展、国际油价波动以及台湾缺水问题等，将会造成经济预测的风险。

对于主计总处大幅下修CPI预估值，分析师异口同声认为，央行今年升息的机率不大。

凯基投顾分析师蔡耀德表示，受原物料持续下跌的影响，台湾的出口将不如预期，特别必须注意中国的经济成长的下行风险。央行今年升息的机会不大，反而在汇率上面，有可能随其他亚洲国家助益出口的做法，中长期台币再回到贬值的道路上。

主计总处稍早并公布，去年第四季经济成长率为3.35%，较先前概估值3.17%为高。

主计总处对2015年的经济成长率预估上修至3.78%(原估为3.50%)，前高为2011年的3.80%。2015年通膨率大幅下修至0.26%(原估为0.91%)，前低为2009年的负0.86%。

台湾央行去年第四季全体理监事会议，连续14季维持重贴现率于1.875%不变。

以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：

最新预估 上次预估

2015年GDP年增率 3.78 3.50

2015年CPI年增率 0.26 0.91

2015年出口年增率 1.02 3.56