路透基点：八家银行加入香港宽频44.6亿港元联贷案--TRLPC

路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，八家银行参与香港宽频网络有限公司的44.6亿港元(5.75亿美元)联贷案。

八家银行包括：三菱东京日联银行(9,000万港币)、华南银行香港分行(7,950万港币)、中国信托商业银行(4,000万港币)，此外Credit Industriel et Commercial Singapore、富邦银行香港分行、三井住友信托银行、台新国际商业银行和元大商业银行各自承贷5,250万港币。

牵头行兼簿记行包括：东亚银行、台湾银行香港分行、国泰世华银行香港分行、东方汇理银行香港分行、恒生银行和台北富邦银行分别承贷4.46亿港币；兆丰国际商业银行OBU承贷4.12亿港币。法国巴黎银行香港、摩根大通香港分行和Natixis香港分行各自承贷3亿港币。法国巴黎银行香港是额度代理行兼担保品控管行。

该交易在2月13日签署。

贷款包括：A部分31亿港元子弹式定期贷款，B部分11.6亿港元子弹式 定期贷款，以及C部分2亿港元循环信贷。

A和C部分的初始利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码206个基点，B部分额度首次动用后，贷款利率可上调至加码275个基点；B部分利率为较Hibor加码275个基点。

首次额度动用后，贷款利率将同12个月合并净财务杠杆比率挂钩，275个基点同4.5倍或以上挂钩；206个基点同3-3.9倍挂钩；185个基点同2.5-2.9倍挂钩；165个基点同2.5倍以下挂钩。

在普通银团组建阶段，银行受邀参与A部分贷款，承贷2亿港元或以上的银行，最高综合收益为305个基点，前端费为150个基点，获得主办行头衔；承贷1-1.99亿港元，获得300个基点的综合收益，费用为125个基点，获安排行头衔。

B部分贷款有35个基点的承诺费。C部分贷款承诺费为30个基点。

财务条款包括香港宽频提交首次公开发行(IPO)申请前，总债务规模最高在48亿港币，IPO后的合并净财务杠杆最高区间在4.75倍-6.0倍。

HKBN Group Ltd是定期贷款的借款方。香港宽频网络有限公司是再循环贷款的借款方。HKBN Group Ltd是A部分贷款的担保人。香港宽频网络有限公司是B部分贷款的担保人。Metropolitan Light Co Ltd是C部分贷款的担保方。

A部分贷款的主要用途是为25亿港币的债务进行再融资，该笔债务主要用于支持CVC Asia Pacific收购香港宽频网络有限公司。B部分贷款用于资本重整。C部分贷款用于运营资本。

香港宽频网络有限公司开始为IPO进行前期营销工作。IFR报导称，研究报告为该公司2015年估值为EV/EBITDA 11.8-16.4倍。高盛、摩根大通、瑞银为IPO联合保荐人。

CVC Asia Pacific在2012年5月以48.7亿港元买下香港电视，后者原名为城市电讯(香港)有限公司。(完) (编译 洪曦；审校 郑茵)