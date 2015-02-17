重温稿-台湾货币市场：跨月拆款与短票交投踊跃，通货回笼料令月底宽松

* 换新钞令资金分配不均，但无碍调度

* 跨月拆款交投踊跃，预估月底不致紧俏

* 跨月短票区间下调，通货回笼预期致供不应求

记者 董永年

路透台北2月16日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。资调人士指出，因应农历春节前兑换新钞，少数银行较缺乏周转金，惟因大型行库资金宽裕，调度不成问题，利率维持平稳状态。

交易人士称，今日拆款市场主要交投以跨月的两周拆款为主，由于两大龙头金融机构都已加入供应行列，显示在年后通货回笼带动下，月底紧缩效应将相当有限。

〞几家同业都来问要不要钱，以大行库为主。〞一位公股银行交易员说。

另一大型金融机构交易主管则指出，早于6日即开始供应跨月拆款，虽然利率相对较高，但若需求量大，还是会保留调整空间。由于年后通货回笼带动，2月底资金将不致紧俏，宽松态势难见改变。

因应农历年新钞需求，台湾银行从1月12日起陆续排定银行提领新钞，也导致银行的库存现金增加，推高超额积数。根据央行资料，上周五通货发行数来到2兆759.9亿台币，较1月9日约增加3,625.05亿。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.388%；今日区间在0.295-0.420%，同上日；一周拆款利率未成交；两周拆款利率区间在0.388-0.490%。

**跨月交易区间下滑**

短票市场方面，交易人士表示，进入农历春节长假倒数阶段，短票交易量少之又少，多以到期续作为主。受年后通货回笼料让资金宽松态势延续预期影响，跨月短票利率交易区间下滑。

针对节后的资金状况，票券商认为，由于资金回笼，预料月底仅剩三个交易日的短票成交利率，高位不会超过0.60%。宽松态势可维持到3月底。

〞这次通货回笼会到3月5日的元宵节，所以月底不至于紧缩。〞一位大型票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的跨月短票利率在0.58-0.60%，上日在0.60%左右；跨过3月季底的60天期自保短票大区间在0.61-0.63%，与上日相似，区间低位成交偏多。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.606%，前日平均利率0.604%。

台湾央行周一公布，共发行2,074.5亿台币存单。与今日存单到期金额3,273.50亿台币相较，存单发行余额减1,199亿。

周二央行存单到期金额968.00亿台币。农历年后开红盘首日2/24(周二)，当天存单到期金额5,779.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为70亿台币，累积超额准备为1,621亿台币、加计前期1%的超额准备为2,912亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率周一持稳。交易员表示，18日将展开农历春节长假，不少证券商已提前打烊，资金明显涌入票券商要求承作RP。

少数尚有营业的证券商，也明显感受要券的需求升温。不过为了避免落点过度集中在年后的三个交易日，有券商改采差异报价，希望客户直接跨过月底。

〞若落在24-26日，公司债RP利率就0.63%，跨过去做0.64%。〞一大型券商交易员说。

另一票券商交易员则指出，证券商开始休假，再加上没有国际板债券交割，今日资金明显变多。但年后反而要提防24-26三个交易日，有部分短期停泊的资金提解走钱，可能会增加调度的手续。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.64-0.65%，大致同于上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，跟上日报价相似。