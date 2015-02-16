欧洲汇市：英镑兑美元触及六周高点，因英央行委员称需更早开始升息

标题新闻：本周美国活跃钻机增加九座至712座，为2015年4月来最多，连增17周－贝克休斯
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英国利率守在记录低位0.5%已有六年，投资人认为，由于英国通胀率相当低，因此利率可能还会维持在那个低点至少再一年。
英国12月通胀率降至0.5%，为逾14年来最低水准。1月数据将于周二出炉，路透调查的分析师预估1月通胀率将进一步放缓至0.3%。
周三还将公布失业及薪资数据，两者均受到英国央行利率决策官员的密切关注。
“本周对英镑来说是(数据)繁忙的一周。”法国兴业银行驻伦敦宏观策略师Kit Juckes说。
英镑/欧元 小幅走低0.2%，报0.7408英镑，仍接近上周所及的七年高点0.73715英镑。(完)
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100