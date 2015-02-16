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市场报道 | 2015年 2月 16日 星期一 18:25 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元触及六周高点，因英央行委员称需更早开始升息

英国利率守在记录低位0.5%已有六年，投资人认为，由于英国通胀率相当低，因此利率可能还会维持在那个低点至少再一年。

英国12月通胀率降至0.5%，为逾14年来最低水准。1月数据将于周二出炉，路透调查的分析师预估1月通胀率将进一步放缓至0.3%。

周三还将公布失业及薪资数据，两者均受到英国央行利率决策官员的密切关注。

“本周对英镑来说是(数据)繁忙的一周。”法国兴业银行驻伦敦宏观策略师Kit Juckes说。

英镑/欧元 小幅走低0.2%，报0.7408英镑，仍接近上周所及的七年高点0.73715英镑。(完)

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