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市场报道 | 2015年 2月 16日 星期一 19:45 BJT

欧洲政经：接受紧急资金救助的希腊银行应改善流动性--德国央行月报

路透法兰克福2月16日 - 德国央行周一在其发布的月报中敦促希腊接受紧急资金救助的银行业者改善自身的流动性，并敦促其不要购买短期希腊公债。

德国央行官员表示，目前被希腊银行业者使用的紧急流动性援助(ELA)，是“用于解决有偿付能力的银行应对暂时的流动性问题。”

“接受ELS的希腊银行业者应该采取措施改善流动性状况，”月报称。

德国央行还表示，今年德国经济增速可能比当前的预测更快，暗示可能上调官方预估数字。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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