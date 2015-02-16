欧洲政经：接受紧急资金救助的希腊银行应改善流动性--德国央行月报

标题新闻：本周美国活跃钻机增加九座至712座，为2015年4月来最多，连增17周－贝克休斯
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路透法兰克福2月16日 - 德国央行周一在其发布的月报中敦促希腊接受紧急资金救助的银行业者改善自身的流动性，并敦促其不要购买短期希腊公债。
德国央行官员表示，目前被希腊银行业者使用的紧急流动性援助(ELA)，是“用于解决有偿付能力的银行应对暂时的流动性问题。”
“接受ELS的希腊银行业者应该采取措施改善流动性状况，”月报称。
德国央行还表示，今年德国经济增速可能比当前的预测更快，暗示可能上调官方预估数字。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100