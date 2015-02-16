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市场报道 | 2015年 2月 17日 星期二 06:17 BJT

欧洲汇市：英镑小跌，静候英国纷至沓来的经济数据

路透伦敦2月16日 - 英镑兑美元和欧元周一小跌，未来几天英国将公布大量数据，投资者将会从中找寻英国央行何时开始升息的线索。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔表示，英央行需较投资者预期更早开始升息。他表示，英央行预计通胀将回升，2017年中期前将高于2%的目标，因此英央行需逐步升息以作回应。

其评论扶助英镑兑美元 来到六周高点1.5441，此前自夏季来首次连续第三周录得涨幅。不过英镑随后小跌至1.5380。

英国利率守在记录低位0.5%已有六年，投资人认为，由于英国通胀率相当低，即使英国经济正迈向近十年来最强增长，但利率可能还会维持在那个低点至少再一年。

英国12月通胀率降至0.5%，为逾14年来最低水准。1月数据将于周二出炉，路透调查的分析师预估1月通胀率将进一步放缓至0.3%。

英镑兑欧元 下滑0.3%至0.74155英镑，不过仍接近上周所及的七年高点0.73715。(完)

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