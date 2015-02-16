欧洲股市：微跌，希腊债务谈判预计不容易达成协议

欧洲股市：小跌，法股从马克龙胜选后触及的2008年高位回落
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦/巴黎2月16日 - 希腊股市周一下跌，泛欧股指亦收低，因投资者对于欧元区财长会议将与希腊新政府达成共识的预期减弱。
目前的希腊救助计划将于2月28日到期，但参与预备谈判的人对于达成协议并不乐观。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.1%，报1,502.10点，略低于周五触及的七年高点。
希腊股市 继上周大涨11%之后，今日下跌3.8%。希腊银行类股 重挫11.5%。
“我们确实不能期望今天就能达成协议，”Mirabaud Securities的资深股票销售交易员John Plassard表示。
瑞银集团(UBS)策略师周一警告称，希腊前途的不确定性以及乌克兰冲突，可能扼杀欧元区的复苏苗头。
法国企业Bouygues 大涨3.8%，成交放量。该公司表示，已收到潜在买家对于旗下电信部门的兴趣意向，但目前没有进行谈判。
英国富时100指数 跌0.24%，收报6,857.05点；法国CAC 40指数 跌0.16%，收报4,751.95点。德国DAX指数 跌0.37%，收报10,923.23点。(完)
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。