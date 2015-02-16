欧元债市：希腊债市承压但不恐慌，因达成债务协议的期望仍在

路透伦敦2月16日 - 焦虑的投资者周一抛售希腊金融资产，但该国股市持于大选前水准上方，且借款成本低于上周高位，因市场对希腊与欧元区将达成新的债务协议的预期仍在。

欧元上涨，因市场押注欧元区财长将在1400GMT开始的磋商中找到共识。

希腊短期借款成本当日涨逾1个百分点，但较希腊2012年债务违约以来最高位低约4.5点。

这暗示投资者虽然紧张，但并不恐慌。

“市场内的基本观点认为，(债务僵局)最后将得到解决，尤其是因为希腊明显已无讨价还价能力，”摩根大通资产管理公司的全球多样化资产策略团队主管John Bilton称。

希腊10年期公债收益率涨37个基点，至9.88%，略高于上周五触及的两周低位，其他欧元区低评级公债收益率则持稳。(完)

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