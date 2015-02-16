欧元债市：希腊债市承压但不恐慌，因达成债务协议的期望仍在

欧元债市：欧元区公债收益率下跌，受经济增长忧虑打压
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。
路透伦敦2月16日 - 焦虑的投资者周一抛售希腊金融资产，但该国股市持于大选前水准上方，且借款成本低于上周高位，因市场对希腊与欧元区将达成新的债务协议的预期仍在。
欧元上涨，因市场押注欧元区财长将在1400GMT开始的磋商中找到共识。
希腊短期借款成本当日涨逾1个百分点，但较希腊2012年债务违约以来最高位低约4.5点。
这暗示投资者虽然紧张，但并不恐慌。
“市场内的基本观点认为，(债务僵局)最后将得到解决，尤其是因为希腊明显已无讨价还价能力，”摩根大通资产管理公司的全球多样化资产策略团队主管John Bilton称。
希腊10年期公债收益率涨37个基点，至9.88%，略高于上周五触及的两周低位，其他欧元区低评级公债收益率则持稳。(完)
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(编译 于春红; 审校 张涛)
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。
路透约翰内斯堡5月12日 - 南非兰特兑美元周五下滑，投资人对政治局势感到不安，因国有电力公司再度任用已辞职的执行长，南非反腐机构在一报告中暗示该执行长涉嫌以权谋私。
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