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市场报道 | 2015年 2月 17日 星期二 06:23 BJT

《全球汇市》周一收盘报价表格

路透2月16日 - 美国市场周一逢总统日假期，全球汇市纽约盘英文不出稿，中文仅提供收盘报价表格。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1352 1.1383 -0.27 -6.16 1.2097

美元/日圆 118.46 118.72 -0.22 -1.02 119.68

欧元/日圆 134.48 135.18 -0.52 -7.11 144.77

美元/瑞郎 0.9315 0.9321 -0.06 -6.30 0.9941

英镑/美元 1.5357 1.5397 -0.26 -1.39 1.5573

美元/加元 1.2465 1.2447 +0.14 +7.29 1.1618

澳元/美元 0.7768 0.7768 +0.00 -4.90 0.8168

欧元/瑞郎 1.0578 1.0622 -0.41 -12.04 1.2026

欧元/英镑 0.7392 0.7391 +0.01 -4.68 0.7755

新西兰元/美元 0.7498 0.7452 +0.62 -3.83 0.7797

美元/挪威克朗 7.5670 7.5868 -0.26 +1.27 7.4720

欧元/挪威克朗 8.5932 8.6383 -0.52 -4.93 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4157 8.4101 +0.07 +7.96 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.5537 9.5785 -0.26 +0.90 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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