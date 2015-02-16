《全球汇市》周一收盘报价表格

标题新闻：本周美国活跃钻机增加九座至712座，为2015年4月来最多，连增17周－贝克休斯
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路透2月16日 - 美国市场周一逢总统日假期，全球汇市纽约盘英文不出稿，中文仅提供收盘报价表格。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1352 1.1383 -0.27 -6.16 1.2097
美元/日圆 118.46 118.72 -0.22 -1.02 119.68
欧元/日圆 134.48 135.18 -0.52 -7.11 144.77
美元/瑞郎 0.9315 0.9321 -0.06 -6.30 0.9941
英镑/美元 1.5357 1.5397 -0.26 -1.39 1.5573
美元/加元 1.2465 1.2447 +0.14 +7.29 1.1618
澳元/美元 0.7768 0.7768 +0.00 -4.90 0.8168
欧元/瑞郎 1.0578 1.0622 -0.41 -12.04 1.2026
欧元/英镑 0.7392 0.7391 +0.01 -4.68 0.7755
新西兰元/美元 0.7498 0.7452 +0.62 -3.83 0.7797
美元/挪威克朗 7.5670 7.5868 -0.26 +1.27 7.4720
欧元/挪威克朗 8.5932 8.6383 -0.52 -4.93 9.0392
美元/瑞典克朗 8.4157 8.4101 +0.07 +7.96 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.5537 9.5785 -0.26 +0.90 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100