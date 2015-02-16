南非汇市：兰特持稳，期待经济数据的指引

欧元债市：欧元区公债收益率下跌，受经济增长忧虑打压
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。
路透约翰内斯堡2月16日 - 南非兰特兑美元周一变化不大。适逢美国金融市场因假期休市，交投清淡。交易商称本周稍晚将公布的一连串数据将会提供交投方向。
1523GMT，兰特兑美元 上涨0.13%，报11.6495兰特。
“今日市况淡静，不过明天我们将回归正常交易量和市场活动。”Bidvest Bank外汇交易员Ion de Vleeschauwer说道。
“本周稍晚美国和英国将公布大量数据，且我们也要公布通胀数据，这将给与市场走向以指引。”
南非统计局将在周三公布最新的消费者物价指数(CPI)和零售销售数据。(完)
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。
路透约翰内斯堡5月12日 - 南非兰特兑美元周五下滑，投资人对政治局势感到不安，因国有电力公司再度任用已辞职的执行长，南非反腐机构在一报告中暗示该执行长涉嫌以权谋私。
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