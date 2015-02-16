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债券 | 2015年 2月 17日 星期二 06:33 BJT

南非汇市：兰特持稳，期待经济数据的指引

路透约翰内斯堡2月16日 - 南非兰特兑美元周一变化不大。适逢美国金融市场因假期休市，交投清淡。交易商称本周稍晚将公布的一连串数据将会提供交投方向。

1523GMT，兰特兑美元 上涨0.13%，报11.6495兰特。

“今日市况淡静，不过明天我们将回归正常交易量和市场活动。”Bidvest Bank外汇交易员Ion de Vleeschauwer说道。

“本周稍晚美国和英国将公布大量数据，且我们也要公布通胀数据，这将给与市场走向以指引。”

南非统计局将在周三公布最新的消费者物价指数(CPI)和零售销售数据。(完)
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