金砖国家：2月16日股汇市收盘纵览

路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月16日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低0.26%，报984.09点。
中国股市：沪综指收升，连续第六日上涨。分析师指出，今日大盘指数以窄幅波动为主，但中小板和创业板涨幅可观，有效带动人气。
香港股市：连续第三个交易日收高，追随全球主要股市的涨势，地产股领涨。
中国汇市：收至逾两周低位。 交易员称，境内外汇差较阔引致的套利盘叠加春节因素，令境内购汇趋强。
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巴西金融市场因假期休市。
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南非股市：小升，追随全球市场走势。指标Top-40绩优股指数 收高0.18%报46,822点，综合指数 涨0.05%，收于52,996点，稍早一度涨至纪录高点53,097点。
南非汇市：兰特兑美元变化不大。适逢美国金融市场因假期休市，交投清淡。交易商称本周稍晚将公布的一连串数据将会提供交投方向。
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印度股市：收高，连续第五个交易日上涨。NSE指数 收高0.04%至8,809.35点；指标BSE指数 涨0.14%至29,135.88点。印度股市周二将因公共假期休市。
印度汇市：卢比兑美元收报62.1550/1650，上周五收在62.1950/2050。股市的强势抵消了油企的美元买需带来的影响。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 下滑1.83%至897.350；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.9%至495.88点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.5%至63.184卢布；卢布兑欧元 涨0.82%至71.800卢布。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 于春红)