美国个股：福特汽车欲与微信联姻，迎合客户移动应用需求

中国债市动态：二级暂稳信用债一级入冰冻期，监管风暴持续低迷市况难改
路透上海5月5日 - 在连续多日调整后中国债市周五早盘暂获喘息，银行间债市现券收益率稳中略降，国债期货盘初下探亦震荡回稳。但与此同时信用债一级市场进入冰冻期，今日仅有一只发行，市场情绪仍处低谷。
黄涌表示，福特的设想是，驾车者可以通过语音或有限的按钮，让手机与汽车软件系统同步，控制特定的微信功能。由腾讯选出这些功能，并经福特认证符合安全要求。
让驾车者在开车时可以方便、安全及合法地使用微信等移动应用，可以帮助汽车厂商在中国扩大份额，尤其是在汽车销售增长随中国经济放缓而减慢之际。上海咨询公司Automotive Foresight的高管Yale Zhang表示，连接性是中国客户选购汽车时的一个关键决定因素。
“这些东西将是人们考虑的基本因素，”他说。
其它汽车厂商也在考虑引入移动应用及在线服务。
去年8月，通用汽车 与腾讯推出了一个平台，可让车主使用微信找到附近的经销商，或者向朋友发送自己汽车的位置。
一名发言人表示，日产汽车希望在某个时候把这个应用引入自家汽车。(完)
(编译/审校 王颖/张涛/张荻)
路透上海5月5日 - 在连续多日调整后中国债市周五早盘暂获喘息，银行间债市现券收益率稳中略降，国债期货盘初下探亦震荡回稳。但与此同时信用债一级市场进入冰冻期，今日仅有一只发行，市场情绪仍处低谷。
路透北京5月5日 - 中国国土资源部称，截至2016年末，全国耕地面积为13,495.66万公顷，较2015年末略有减少；全国建设用地总面积为3,906.82万公顷，新增建设用地51.97万公顷。
路透上海5月5日 - 尽管中国央行公开市场周五本周内第二次暂停操作，但并无碍银行 间资金面继续向好趋势，股份制大行出资意愿进一步改善，主要回购利率下行明显，机构轧 平头寸难度较前几日继续改观。 交易员指出，月初资金趋缓也属情理之中，但央行维持资金面紧平衡，继续稳步去杠 杆态度坚定，未来还需继续关注其进一步动向。 “资金松下来了，大行也不像前几天那么捂着了，都在不同程度融出，股份制也出的量 比较多一些。”上海一银行交易员称，逆回购暂停影响不大，月初可能大家的心态也在慢慢 恢复。 华中一银行交易员表示，本周到期MLF未续做，逆回购也暂停两次，本来月初前几天资 金状况还偏紧，但昨天跟今天明显改善很多，判断应该是有资金进来，不排除是财政存款的 陆续投放的可能性。 央行周五公告，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。这 是本周四个工作日中的第二次暂停操作。据此计算，本周将净投放100亿元人民币。[CN/MMT CN] “隔夜和七天回购开盘利率目前看稳住了，央妈逆回购