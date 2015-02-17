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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 08:24 BJT

美国个股：福特汽车欲与微信联姻，迎合客户移动应用需求

黄涌表示，福特的设想是，驾车者可以通过语音或有限的按钮，让手机与汽车软件系统同步，控制特定的微信功能。由腾讯选出这些功能，并经福特认证符合安全要求。

让驾车者在开车时可以方便、安全及合法地使用微信等移动应用，可以帮助汽车厂商在中国扩大份额，尤其是在汽车销售增长随中国经济放缓而减慢之际。上海咨询公司Automotive Foresight的高管Yale Zhang表示，连接性是中国客户选购汽车时的一个关键决定因素。

“这些东西将是人们考虑的基本因素，”他说。

其它汽车厂商也在考虑引入移动应用及在线服务。

去年8月，通用汽车 与腾讯推出了一个平台，可让车主使用微信找到附近的经销商，或者向朋友发送自己汽车的位置。

一名发言人表示，日产汽车希望在某个时候把这个应用引入自家汽车。(完)

(编译/审校 王颖/张涛/张荻)
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