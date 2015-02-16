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市场报道 | 2015年 2月 17日 星期二 07:52 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月17日-2月27日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

2月16日当周

2月17日(二)

1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 8.50 9.95

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 2月 58 57

2100 美国整体资本净流动(亿美元) 12月 -- 净流出63

外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出48

2月18日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 2月13日当周 -- 501.8

再融资指数 -- 2,395.8

1330 美国房屋开工年率(万户) 1月 107 108.9

建筑许可年率(万户) 106.8 105.8

1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.4% -0.2%

(较上年同期) +0.3% +1.1%

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.3%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

1330 加拿大趸售贸易(较前月) 12月 +0.3% -0.3%

1415 美国工业生产(较前月) 1月 +0.3% -0.1%

制造业产出(较前月) +0.3% +0.3%

产能利用率 79.9% 79.7%

2月19日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月14日当周 29.5 30.4

四周均值(万人) -- 28.975

续请失业金人数(万人) 2月7日当周 237.5 235.4

1500 美国领先指标变动(较前月) 1月　 　 +0.3% +0.5%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 9.3 6.3

2月20日(五)

1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.4% +0.4%

1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 53.6 53.9

2月23日当周

2月23日(一)

1500 美国成屋销售年率(万户)　　　　　　　　　　　　　 1月　　 503 　 504

1530 美国达拉斯联储制造业指数 2月 -- -4.40

2月24日(二)

1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 12月 +0.8% +0.7%

未经季节调整房价指数(较前月) 　 -- -0.2%

房价指数(较上年同期) +4.3% +4.3%

1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 54.4

Markit服务业PMI -- 54.2

1500 美国消费者信心指数 2月 100 102.9

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 2月 -- 正6

2月25日(三)

1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 48.7 48.1

2月26日(四)

-- 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 -- --

1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.5% -0.4%

未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.1% +0.8%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% 持平

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +1.6%

每周平均实质所得(较前月) -- +0.2%

1330 美国耐久财订单 1月 +2.0% -3.3%

扣除运输的耐久财订单 +0.1% -0.8%

扣除国防的耐久财订单 -- -3.0%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.3% -0.1%

1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- -0.7%

(较上年同期) -- +1.5%

央行核心CPI(较前月) -- -0.3%

(较上年同期) -- +2.2%

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 12月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +5.3%

房价指数 -- 216.9

1600 美国堪萨斯联储综合指数 2月 -- 正3

制造业指数 -- 负2

2月27日(五)

1330 美国实质GDP环比年率 第四季修正值 +2.1% +2.6%

GDP最终销售 -- +1.8%

GDP消费支出 -- +4.3%

GDP隐性平减指数 持平 -0.1%

核心PCE物价指数 -- +1.1%

个人消费支出(PCE)物价指数 -- -0.5%

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 58.5 59.4

1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月终值 96.5 93.6

现况指数 -- 103.1

预期指数 90.5 87.5

1500 美国成屋待完成销售指数 1月 -- 100.7

指数变动(较前月) -- -3.7% (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 陈宗琦; 审校 于春红)
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