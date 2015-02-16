美国与加拿大经济指标预测--2月17日-2月27日****

标题新闻：本周美国活跃钻机增加九座至712座，为2015年4月来最多，连增17周－贝克休斯
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月16日当周
2月17日(二)
1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 8.50 9.95
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 2月 58 57
2100 美国整体资本净流动(亿美元) 12月 -- 净流出63
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出48
2月18日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 2月13日当周 -- 501.8
再融资指数 -- 2,395.8
1330 美国房屋开工年率(万户) 1月 107 108.9
建筑许可年率(万户) 106.8 105.8
1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.4% -0.2%
(较上年同期) +0.3% +1.1%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
1330 加拿大趸售贸易(较前月) 12月 +0.3% -0.3%
1415 美国工业生产(较前月) 1月 +0.3% -0.1%
制造业产出(较前月) +0.3% +0.3%
产能利用率 79.9% 79.7%
2月19日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月14日当周 29.5 30.4
四周均值(万人) -- 28.975
续请失业金人数(万人) 2月7日当周 237.5 235.4
1500 美国领先指标变动(较前月) 1月 +0.3% +0.5%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 9.3 6.3
2月20日(五)
1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.4% +0.4%
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 53.6 53.9
2月23日当周
2月23日(一)
1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 503 504
1530 美国达拉斯联储制造业指数 2月 -- -4.40
2月24日(二)
1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 12月 +0.8% +0.7%
未经季节调整房价指数(较前月) -- -0.2%
房价指数(较上年同期) +4.3% +4.3%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 54.4
Markit服务业PMI -- 54.2
1500 美国消费者信心指数 2月 100 102.9
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 2月 -- 正6
2月25日(三)
1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 48.7 48.1
2月26日(四)
-- 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 -- --
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.5% -0.4%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.1% +0.8%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% 持平
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +1.6%
每周平均实质所得(较前月) -- +0.2%
1330 美国耐久财订单 1月 +2.0% -3.3%
扣除运输的耐久财订单 +0.1% -0.8%
扣除国防的耐久财订单 -- -3.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.3% -0.1%
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- -0.7%
(较上年同期) -- +1.5%
央行核心CPI(较前月) -- -0.3%
(较上年同期) -- +2.2%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 12月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +5.3%
房价指数 -- 216.9
1600 美国堪萨斯联储综合指数 2月 -- 正3
制造业指数 -- 负2
2月27日(五)
1330 美国实质GDP环比年率 第四季修正值 +2.1% +2.6%
GDP最终销售 -- +1.8%
GDP消费支出 -- +4.3%
GDP隐性平减指数 持平 -0.1%
核心PCE物价指数 -- +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- -0.5%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 58.5 59.4
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月终值 96.5 93.6
现况指数 -- 103.1
预期指数 90.5 87.5
1500 美国成屋待完成销售指数 1月 -- 100.7
指数变动(较前月) -- -3.7% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 陈宗琦; 审校 于春红)
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100