《全球重要经济事件一览表》--2月17日-2月27日

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2月17日(二)

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济展望与货币政策发表演说(1745)。

华盛顿--美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)参加华盛顿彼得森国际经济研究所以全球经济为题的“与财政部国际事务次长希茨对话”的活动(1345)。

英国诺里奇--英国央行首席经济学家霍尔丹在东英吉利大学参加系列讲座活动(1830)。

布鲁塞尔--欧盟财长举行会议。

东京--日本央行货币政策会议(至2月18日)。

悉尼--澳洲央行将发布3月政策会议记录(0030)。

巴黎--法国央行总裁诺亚在法国议会就货币政策及希腊情势发表讲话(1345)。

布鲁塞尔--瑞士央行总裁乔丹在一会议上讲话，主题为“位于欧洲中心的瑞士：在独立与依赖之间”(1700)。

2月18日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布1月政策会议记录(1900)。

纽约--美联储理事鲍威尔在纽约大学斯特恩商学院就金融机构、金融市场和金融稳定性发表演讲(2200)。

华盛顿--美国财政部首席经济学家Karen Dynan在一债务去杠杆化会议上发言(1730)。

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议。无利率声明公布计划。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley就瑞典经济将走向何方发表讲话(0800)。

东京--日本央行宣布利率决定。

伦敦--英国央行将发布2月政策会议记录(0930)。

2月19日(四)

瑞典延雪平--瑞典央行副总裁Per Jansson介绍最新货币政策决定。

法兰克福--欧洲央行将公布1月政策会议之会议记录(1230)。

加拿大魁北克--加拿大央行副总裁Agathe Cote在魁北克技术协会发表讲话(1700)。

罗马--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚将与意大利经济部长以及财长帕多安(Pier Carlo Padoan)，出席意大利经济调查(Economic Survey of Italy)记者会。

2月20日(五)

斯洛伐克布拉迪斯拉发--法国财长萨潘会见斯洛伐克财长Peter Kazimir。

2月22日(日)

东京--日本央行将公布1月政策会议之会议记录(2350)。

2月23日(一)

伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许，参加伦敦政治经济学院与高盛公司共同组织的创造欧盟资本市场联盟活动，参与以“达成资本市场联盟之益处”为主题的小组讨论(1345)。

2月24日(二)

华盛顿--美联储主席叶伦在美国参议院金融委员会就货币政策进行半年一度的证词陈述(1400)。

加拿大伦敦市--加拿大央行总裁波洛兹在西安大略大学发表讲话，此后举行记者会(1845)。

英国伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯就“英国经济前景”在年度国家经济会议上讲话(0910)。

2月25日(三)

华盛顿--美联储主席叶伦在美国众议院金融服务委员会就经济与货币政策，提供半年一次的证词。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在奥斯陆大学发表演讲(1400)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布2月政策会议的会议记录。

2月26日(四)

美国亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在2015年银行业前景会议上，就货币政策和经济前景发表讲话(1800)。

日本横滨--日本央行审议委员石田浩二发表讲话(0130)。

2月27日(五)

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特、纽约联邦联储银行总裁杜德利与美联储副主席费舍尔，参加由芝加哥大学布斯商学院的全球市场倡议所赞助的美国货币政策论坛2015年度大会。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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