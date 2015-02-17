香港个股：佳兆业料3月初向境外债权人提交重组计划，今早复牌

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月5日
路透5月5日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:48时,1美元=6.8986人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.06 1.057 2.07 大众交通 5.65 0.69 1.19 永生投资
路透香港2月17日 - 陷入财困的中国房地产商佳兆业 周二称，其财务顾问现正物色公司的境外债权持有人，并一直与当中部分人联络，预期重组计划将于3月初交付予境外债权人。
佳兆业周一在深圳举行境内债权人的初步会议，公司表示，会议反馈正面，而境内借款十分支持其将予采取的行动，公司将继续积极与境内借 款人沟通，以就重组的条款在切实可行的情况下尽早达成共识。
佳兆业并称，于周一为止，其债权人向相关中国法院提出合共63份境内贷款下的资产保全的申请，而接获的法院诉讼涉及的申索总金额约79.3亿元人民币。
该公司此前称，截至去年底的应付境内外贷款人的计息债务总额约650亿元人民币；预期今年底前应偿还的债务本金及利息总额介乎341-355亿元。
佳兆业称，已申请其股份于今早恢复交易。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透5月5日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:48时,1美元=6.8986人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.06 1.057 2.07 大众交通 5.65 0.69 1.19 永生投资
路透5月5日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:47时,1港元=0.88635人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.89 7.86 2.42 南玻 9.97 5.40 2.08 深康佳 4.60 2.78 1.87 ST中华
* 加拿大帝国商业银行(CIBC)对芝加哥Private Bancorp提出49亿美元的最终收购报价，周四CIBC提高了报价中的现金比重