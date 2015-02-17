版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 16:35 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减1,200亿台币

路透台北2月17日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,200亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)
7,634.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额则净增12亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看    
    
   日期   到期量(亿)         发行量(亿)   增加/减少(亿)
   2/16     3,273.50           2,074.50       -1,199.00
   2/17       968.00             967.00           -1.00
 总计       4,241.50           3,041.50       -1,200.00
    
   日期   91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   2/16              57.00                   20.00
   2/17              34.00                   10.00
 总计                91.00                   30.00
 
    注：本周三至周五本地市场因假期而休市。 (完)  

 (记者 董永年; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐