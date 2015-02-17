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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 11:35 BJT

中国货币市场：大行供给略改善资金维持紧平衡，逆回购缺席影响不大

路透上海2月17日 - 中国央行公开市场周二未能如期进行逆回购操作，不过好在银行间市场大行资金供给较上日有所改善，多数机构节前最后一个交易日补平资金缺口基本问题不大。

价格方面，因隔夜品种实际功能已经等同于七天，导致加权利率上涨约15个基点(bp)，而七天和14天期则出现10个bp以内的下行。

上海一银行交易员称，“大行有钱了，但感受还是偏紧，当然比昨天上午好一点。”

央行公开市场今日未进行任何操作，昨日资金面一度十分紧绷，不少一级交易商也申报了逆回购需求，但公开市场选择按兵不动，可能是央行认为市场资金供需已趋于平衡，安度节前最后交易日并无难度。

北京一银行交易员补充说，自上日午后资金供给出现改善，按目前情况看，即使没有逆回购轧平头寸也基本没什么问题。只是今日是节前最后一个交易日，从市场借钱的操作便利性不如公开市场投标。

中国春节假期为自2月18日至2月24日，主要金融市场均休市。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4726 3.3163 +15.63

七天 4.8056 4.8726 -6.70

14天 4.8631 4.9031 -4.00

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.4300 2.6600 +277.00

七天 0.7150 1.6100 -89.50

14天 2.0100 2.8200 -81.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5500 3.2600 +29.00

七天 4.7900 4.8000 -1.00

14天 4.8625 4.8500 +1.25

Shibor

其中:隔夜 3.4000 3.1820 +21.80

七天 4.7490 4.7000 +4.90

三个月 4.9000 4.9000 +0.00

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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