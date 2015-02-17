中国货币市场：大行供给略改善资金维持紧平衡，逆回购缺席影响不大

《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透上海2月17日 - 中国央行公开市场周二未能如期进行逆回购操作，不过好在银行间市场大行资金供给较上日有所改善，多数机构节前最后一个交易日补平资金缺口基本问题不大。
价格方面，因隔夜品种实际功能已经等同于七天，导致加权利率上涨约15个基点(bp)，而七天和14天期则出现10个bp以内的下行。
上海一银行交易员称，“大行有钱了，但感受还是偏紧，当然比昨天上午好一点。”
央行公开市场今日未进行任何操作，昨日资金面一度十分紧绷，不少一级交易商也申报了逆回购需求，但公开市场选择按兵不动，可能是央行认为市场资金供需已趋于平衡，安度节前最后交易日并无难度。
北京一银行交易员补充说，自上日午后资金供给出现改善，按目前情况看，即使没有逆回购轧平头寸也基本没什么问题。只是今日是节前最后一个交易日，从市场借钱的操作便利性不如公开市场投标。
中国春节假期为自2月18日至2月24日，主要金融市场均休市。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.4726 3.3163 +15.63
七天 4.8056 4.8726 -6.70
14天 4.8631 4.9031 -4.00
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.4300 2.6600 +277.00
七天 0.7150 1.6100 -89.50
14天 2.0100 2.8200 -81.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.5500 3.2600 +29.00
七天 4.7900 4.8000 -1.00
14天 4.8625 4.8500 +1.25
Shibor
其中:隔夜 3.4000 3.1820 +21.80
七天 4.7490 4.7000 +4.90
三个月 4.9000 4.9000 +0.00
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消