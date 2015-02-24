台湾货币市场：2月24日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北2月24日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期5,779.5亿台币。 --公债付息92甲3期12息16.25亿台币。 --公债付息99甲4期5息15亿台币。 --公债付息100甲4期4息12亿台币。 --公债付息95甲2期9息11.25亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)4,050.3亿台币： 02/25 2,279.50亿台币 02/26 3,088.50亿台币 02/27 241.00亿台币 03/02 6,543.80亿台币 03/03 1,897.50亿台 币 --公债还本付息48.3080075亿台币。 2/25 94甲3期10息 14.25亿台币 2/26 102甲5期2息 11.1830075亿台币 2/26 103甲5期1息 6.375亿台币 3/3 103甲6期1息 16.5亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/25：央行发行一年期定存单，预估金额1,200亿台币，24日标售。 *--2/25：美商花旗集团 发行30年期美元债共4.31亿美元。 *--2/25：摩根士丹利 发行五年期宝岛债共9.8亿人民币。 *--2/25：德意志银行新加坡分行发行三年期宝岛债共9亿人民币。 *--2/26：摩根大通 发行30年期美元债共3.65亿美元。 *--3/3：日本瑞穗证券发行30年期美元债共2.35亿美元。 *--3/3：韩国进出口银行发行七年期宝岛债共5亿人民币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 林妙容; 审校 董永年)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率