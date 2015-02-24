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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：2月24日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月24日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期5,779.5亿台币。  
    --公债付息92甲3期12息16.25亿台币。
    --公债付息99甲4期5息15亿台币。
    --公债付息100甲4期4息12亿台币。
    --公债付息95甲2期9息11.25亿台币。

    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。  
         
----------------------------------------------------------------------  
    (本提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期 1兆(万亿)4,050.3亿台币：
      02/25                   2,279.50亿台币
      02/26                   3,088.50亿台币
      02/27                     241.00亿台币
      03/02                   6,543.80亿台币
      03/03                     1,897.50亿台
                                          币
 
    --公债还本付息48.3080075亿台币。    
      2/25       94甲3期10息          14.25亿台币
      2/26       102甲5期2息     11.1830075亿台币
      2/26       103甲5期1息          6.375亿台币
       3/3       103甲6期1息           16.5亿台币
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：
    --2/25：央行发行一年期定存单，预估金额1,200亿台币，24日标售。
   *--2/25：美商花旗集团 发行30年期美元债共4.31亿美元。
   *--2/25：摩根士丹利 发行五年期宝岛债共9.8亿人民币。
   *--2/25：德意志银行新加坡分行发行三年期宝岛债共9亿人民币。
   *--2/26：摩根大通 发行30年期美元债共3.65亿美元。 
   *--3/3：日本瑞穗证券发行30年期美元债共2.35亿美元。
   *--3/3：韩国进出口银行发行七年期宝岛债共5亿人民币。    
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
          
    注：*表新增或更新。(完)

 (记者 林妙容; 审校 董永年)
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