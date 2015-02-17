背景资料：希腊新发行债券10大投资者

路透伦敦2月16日 - 以下列表为自2012年希腊主权债务重组以来，该国公债的最大投资者。

在被债券市场拒之门外两年之后，希腊政府去年通过新发行三年期 和五年期 债券，共筹资45亿欧元。

汤森路透旗下数据服务eMAXX收集了北美、欧洲和亚洲持有这些债券的机构投资者的信息。已收集数据约占上述债券发行总额的25%。

以下为根据2014年10-12月收集的数据，持有上述两类债券总额最高的10大投资者。

1. Carmignac Gestion(5.91亿美元)

2. Putnam Investment Management(1.47亿美元)

3. Natixis Asset Management(6,000万美元)

4. 贝莱德*(5,100万美元)

5. Teachers Advisors(4,800万美元)

6. 富达**(2,500万美元)

7. Espirito Santo Financeiros(1,500万美元)

8. 摩根士丹利投资管理***(1,500万美元)

9. T Rowe Price Associates(1,500万美元)

10. Capital Research & Management Company(1,400万美元)

10. PZU Asset Management(1,400万美元)

注：

*贝莱德投资管理/贝莱德全球投资

**富达全球投资/富达管理研究