背景资料：希腊新发行债券10大投资者

中国票据市场：转贴利率变动不大，月初资金未如预期转松成交清淡
路透上海5月5日 - 中国票据市场转贴利率本周变动不大，因月初资金面未如预期中明显转松，压制收票热情。加之不少机构要应对持续监管检查，成交较为清淡。交易员称，市场对5月流动性判断不甚乐观，情绪偏谨慎，若无更多利好提振，转贴价格料易上难下。
路透伦敦2月16日 - 以下列表为自2012年希腊主权债务重组以来，该国公债的最大投资者。
在被债券市场拒之门外两年之后，希腊政府去年通过新发行三年期 和五年期 债券，共筹资45亿欧元。
汤森路透旗下数据服务eMAXX收集了北美、欧洲和亚洲持有这些债券的机构投资者的信息。已收集数据约占上述债券发行总额的25%。
以下为根据2014年10-12月收集的数据，持有上述两类债券总额最高的10大投资者。
1. Carmignac Gestion(5.91亿美元)
2. Putnam Investment Management(1.47亿美元)
3. Natixis Asset Management(6,000万美元)
4. 贝莱德*(5,100万美元)
5. Teachers Advisors(4,800万美元)
6. 富达**(2,500万美元)
7. Espirito Santo Financeiros(1,500万美元)
8. 摩根士丹利投资管理***(1,500万美元)
9. T Rowe Price Associates(1,500万美元)
10. Capital Research & Management Company(1,400万美元)
10. PZU Asset Management(1,400万美元)
注：
*贝莱德投资管理/贝莱德全球投资
**富达全球投资/富达管理研究
***摩根士丹利投资管理/摩根士丹利投资顾问(完)
路透上海5月5日 - 中国票据市场转贴利率本周变动不大，因月初资金面未如预期中明显转松，压制收票热情。加之不少机构要应对持续监管检查，成交较为清淡。交易员称，市场对5月流动性判断不甚乐观，情绪偏谨慎，若无更多利好提振，转贴价格料易上难下。
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