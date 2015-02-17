《路透晚报》--2月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国房地产：1月房价同比跌幅继续扩大，供求主导地方楼市分化加剧

中国1月主要城市房价同比跌幅再创新高，近几月诸多利好楼市的政策刺激效应有限，在供需主导下，地区分化加剧，一线城市略有回暖，而三四线仍在供过于求的泥沼之中。

--中国房地产：开发商称将调高主要城市豪宅项目价格

部分中国地产开发商正计画在今年调高主要地段的新豪宅项目价格，这是2014年最后八个月新屋价格持续下滑以来一个罕见的信心回升迹象。在中国人民银行11月意外降息，并于本月调降银行存款准备金之后，部分开发商正开始调高主要城市的房屋价格。

--台湾政治：民进党将由党主席蔡英文出马角逐2016年总统大位

台湾反对党--民主进步党(民进党)上日晚间发布新闻稿指出，该党总统初选提名领表登记作业在上日(16日)下午五时截止，发言人郑运鹏表示，整体作业顺利圆满，仅党主席蔡英文一人完成登记。

【金融】

--中国金融：1月外汇占款再降千亿元，私人部门增持美元趋势明显

中国央行周二公布数据显示，1月金融机构口径的外汇占款下降1,082亿元人民币，为连续第二个月减少千亿元。考虑到当月外贸顺差创新高及FDI亦呈高位，显示私人部门对美元资产的兴趣日浓。

--中国债市：上海证交所推债券质押式协议回购，更多债券可用于融资

中国上海证券交易所周一宣布，正式推出债券质押式协议回购，作为新的交易品种，可将更多债券以及资产支持证券(ABS)用于进行回购融资，将成为目前债券质押式回购的有益补充。

【固定收益】

--中国公开市场：今日零操作为马年收官，节前最后交易日资金供需较平衡

中国央行公开市场周二未进行任何操作，昨日资金面一度十分紧绷，不少一级交易商也申报了逆回购需求，但公开市场选择按兵不动，可能是央行认为市场资金供需已趋于平衡，安度节前最后交易日并无难度。

--《中国债市每日综述》交投稀疏现券持稳，国债期货强势显乐观预期不散

马年最后一个交易日，中国银行间市场周二现券及IRS以稳势收官；交易员大多已提前放假，市场上报价差距拉大，交投稀疏，不过国债期货强势依旧，显示对政策面的乐观预期不散，节后债市料仍有向好空间。昨日上午的资金紧绷令机构普遍期待今天的公开市场操作，但逆回购意外隐身，令原本计划以此轧平头寸的不少资金交易员一度有些措手不及，不过好在资金供需已基本趋于平衡，流动性平稳度过节前考验。

--中国新债：进出口行下周五将招标增发至多210亿元四期债，期限2-10年

中国进出口银行周二公告称，将于下周五(27日)在银行间债市招标增发至多210亿元人民币四期固息债，期限为两年、五年、七年和10年。

【外汇】

--中国汇市：人民币随中间价走弱，套利盘购汇汹涌令短期汇率易贬难升

中国人民币兑美元即期周二早盘随中间价走弱。市场人士指出，因离岸人民币与在岸价差自昨日开始持续走阔，吸引套利盘在境内购汇；而最新外汇占款数据显示国内个人和企业结汇意愿低迷，预计短期人民币仍将维持震荡偏弱走势。

--人民币汇率：1月实际与名义有效汇率升值1.65%与1.31%，续创历史新高--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，2015年1月人民币实际有效汇率指数为128.43，名义有效汇率指数为123.12，分别较上月升值1.65%和1.31%，二者均为连续第八个月上涨，并续创历史新高。

--离岸人民币：台湾银行业1月底人民币存款3,102亿元，月增2.62%

台湾央行周一表示，至2015年1月底止，台湾银行业累计人民币存款达3,102亿元，较前月成长2.62%，增速稍有加快。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连七日收涨送别马年，乐观预期下投资者倾向持股过节

中国股市沪综指周二收升，以连续七日上涨告别农历马年。分析师指出，今日为春节长假前最后一个交易日，市场对节后出台宽松政策预期较乐观，资金提前布局蓝筹股，对政策宽松反应敏感的券商、地产板块领涨大盘。

--基金观点：中国股市有望在春节后攀升，受投资模式变化带动--霸菱

霸菱资产管理周二称，中国股市有望在春节之后攀升。有两项因素将会主导中国股市重估，首先由于利率管制的放宽和减息，投资分析师采用较低的无风险利率；第二是由于去杠杆化及改革进程，股市风险溢价有所下降。

--香港个股：融创中国收购上海房企约38%股权及债权，作价逾13亿元

中国房地产商融创中国继入股以深圳为基地的佳兆业后，周二宣布收购一家上海房地产公司约38%股权及债权，总代价逾13亿元人民币。

--香港个股：佳兆业料3月初向境外债权人提交重组计划，今早复牌

陷入财困的中国房地产商佳兆业周二称，其财务顾问现正物色公司的境外债权持有人，并一直与当中部分人联络，预期重组计划将于3月初交付予境外债权人。

--企业并购：安邦将花费14亿欧元收购荷兰SNS REAAL的保险业务

荷兰国有银行与保险公司SNS Reaal周一表示，同意将旗下保险业务Vivat售予中国安邦保险集团，这宗交易价值金额至少为14亿欧元(16亿美元)。 (完) (整理 黄凯; 审校 杨淑祯)