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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 10:33 BJT

日本股市：早盘下跌，受希腊与欧元区财长的债务谈判破裂拖累

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，雅典当局可在周五前要
求展延，否则纾困方案将在月底到期。希腊政府及其银行业届时将面临现
金短绌。
    
    市场参与者认为，尽管谈判骤然破裂打压投资人风险意愿，但对日本
股市造成的影响料将有限。
    
    “不论结果如何，我还是相当乐观，”东京瑞银财富管理执行董事To
ru Ibayashi表示。
    
    权重股欲振乏力，软银 与日本迅销(Fast Retailing) <9983
.T>分别下跌0.6%。
    
    出口股各有涨跌，丰田汽车 下跌0.4%；日产(Nissan)汽车<7
201.T>上涨1.5%；佳能 小跌0.2%。
    
    东证股价指数(Topix) 小跌0.1%，报1,457.66点；JPX-日经40
0指数 亦下跌0.1%，至13,221.11点。(完)
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