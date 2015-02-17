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货币新闻 | 2015年 2月 17日 星期二 17:41 BJT

表格：英国1月CPI按年增幅降至0.3%，为1989年编纂数据以来最低

路透伦敦2月17日 - 英国国家统计局周二公布：

* 英国1月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.9%，较上年同期增长0.3%，预估为上升0.3%

* 1月核心CPI较前月下降0.8%，较上年同期增长1.4%

* 1月零售物价指数(RPI)较前月下滑0.8%，较上年同期增长1.1%，预估为增长1.6%

* 1月CPI同比升幅为1989年有记录以来最低

* 12月房价同比上涨9.8%，11月上涨9.9%；伦敦房价上涨13.3%

以下为详细数据：

1月 12月 预估

CPI(HICP)

较前月% -0.9 0.0 -0.8

较上年同期%　　　 0.3 0.5 0.3

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% -0.8 0.2

较上年同期% 1.4 1.3

零售物价指数(RPI)

较前月% -0.8 0.2

较上年同期%　　　 1.1 1.6

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% -0.9 0.2

较上年同期%　 1.2 1.7

(完)

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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