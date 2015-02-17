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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 10:44 BJT

金属期市：伦铜因美元走强而下挫，交易商在春节假期前削减仓位

希腊与欧元区财长就该国债务危机进行的谈判周一破裂，雅典当局拒绝了一项要求延长国际纾困六个月的提议，认为此提议“无法接受”。

路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，1月70个大中城市新建住宅销售价格同比下跌5.1%，为连续五个月下跌且跌幅持续扩大。

澳洲Fortescue Metals 表示，尽管供给过剩在加剧，但该公司仍维持铁矿石产量在最高水平，依靠油价下跌以及澳元走低来削减成本。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/洪曦；审校 孙茉莉/张荻)
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