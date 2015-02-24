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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2015/2/24

经济指标                 时间      最新数据       前次数据      下次公   预估值 
                                                                 布       
 工业生产(y/y)            12月      +7.33%           +6.72%  r   3/4      --
 季调失业率               12月      3.84%             3.87%      2/26     --
 消费者物价指数(CPI)(y/y  1月       -0.94%           +0.61%  r   3/9      --
 )                                                                        
 外汇存底(亿美元)         1月底     4,159.03        4,189.8      3/5      --
 商品出口(y/y)            1月       +3.4%             -2.8%      3/9      --
 商品进口(y/y)            1月       -4.8%            -12.3%      3/9      --
 M2货币总计数(y/y)        12月      +5.85%           +5.22%      3/2      --
 外销订单(y/y)            12月      +4.5%             +6.0%      3/3      --
 经常帐盈余(亿美元)       第三季    +158.0           +164.9  r   2/26     --
 国际收支(亿美元)         第三季    +41.8             +43.9      --       --
 国内生产总值(GDP) (y/y)  第四季    +3.35%           +4.32%  r   --       --
                                    (Q4统计值)    (Q3统计值               
                                                          )               
 重贴现率(%)              12月18日  1.875%           1.875%      --       --
  
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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