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货币新闻 | 2015年 2月 17日 星期二 17:37 BJT

表格：英国1月PPI产出物价同比下滑1.8%，创纪录最大降幅

路透 伦敦2月17日 - 英国国家统计局周二公布：

* 1月PPI产出物价较前月下跌0.5%，较上年同期下滑1.8%(预估为按年下滑1.4%)

* 1月核心PPI产出物价较前月上升0.2%，较上年同期上升0.5%(预估为按年升0.4%)

* 1月PPI投入物价较前月下滑3.7%，较上年同期下降14.2%(预估为按年下降12.2%)

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

产出物价(未经调整) 1月 12月 预估值

较上月(变动%) -0.5 -0.5 (-0.3) -0.3

较上年同期(变动%) -1.8 -1.1 (-0.8) -1.4

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 0.2 0.0 (0.0) 0.1

较上年同期(变动%) 0.5 0.8 (0.8) 0.4

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) -3.7 -3.3 (-2.4) -2.5

较上年同期(变动%) -14.2 -11.6(-10.7) -12.2

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) -1.1 -0.9 (-0.4)

较上年同期(变动%) -2.8 -2.4 (-1.8)

(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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