表格：英国1月PPI产出物价同比下滑1.8%，创纪录最大降幅

《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透 伦敦2月17日 - 英国国家统计局周二公布：
* 1月PPI产出物价较前月下跌0.5%，较上年同期下滑1.8%(预估为按年下滑1.4%)
* 1月核心PPI产出物价较前月上升0.2%，较上年同期上升0.5%(预估为按年升0.4%)
* 1月PPI投入物价较前月下滑3.7%，较上年同期下降14.2%(预估为按年下降12.2%)
以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)
产出物价(未经调整) 1月 12月 预估值
较上月(变动%) -0.5 -0.5 (-0.3) -0.3
较上年同期(变动%) -1.8 -1.1 (-0.8) -1.4
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) 0.2 0.0 (0.0) 0.1
较上年同期(变动%) 0.5 0.8 (0.8) 0.4
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) -3.7 -3.3 (-2.4) -2.5
较上年同期(变动%) -14.2 -11.6(-10.7) -12.2
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) -1.1 -0.9 (-0.4)
较上年同期(变动%) -2.8 -2.4 (-1.8)
(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消