香港数据：去年11月至今年1月失业率持平于3.3%

《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透香港2月17日 - 香港政府周二公布，去年11月至今年1月的失业率为3.3%，持平去年10-12月，且为连续七个月维持这水平；就业不足率亦维持在1.6%。
统计处表示，与去年10-12月比较，今去年11月至今年1月期间失业率（不经季节性调整）的上升见于批发业、住宿服务业及餐饮服务活动业;而下跌则主要见于建造业内的地基及上盖工程、运输业，以及维修、洗涤、家居及其他个人服务活动业。
总就业人数上升至380.18万人，较去年10-12月增加4,600人。
劳工及福利局局长张建宗表示，“商业活动在临近农历新年通常会较为畅旺，可望为劳工需求带来一些支持。然而，短期就业前景仍将主要取决于整体经济情况，尤其是内部需求往后的表现。”
他并表示，劳工处在1月份录得的私营机构职位空缺超过9.5万个。劳工处并会在3月份的招聘会与一个非政府组织作出特别安排，提供即场少数族裔语言翻译服务，协助少数族裔求职者寻找合适工作机会。
失业率(%) 就业不足率(%)
14年11月-15年1月 3.3* 1.6*
14年10-12月 3.3 1.6
14年9-11月 3.3 1.6
14年8-10月 3.3 1.5
14年7-9月 3.3 1.5
14年6-8月 3.3 1.4
14年5-7月 3.3 1.5
14年4-6月 3.2 1.5
14年3-5月 3.1 1.5
14年2-4月 3.1 1.4
14年1-3月 3.1 1.2
13年12月-14年2月 3.1 1.2
13年11月-14年1月 3.1 1.3
注： *初步数据。（完）
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中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消