版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 17日 星期二 16:43 BJT

香港数据：去年11月至今年1月失业率持平于3.3%

路透香港2月17日 - 香港政府周二公布，去年11月至今年1月的失业率为3.3%，持平去年10-12月，且为连续七个月维持这水平；就业不足率亦维持在1.6%。

统计处表示，与去年10-12月比较，今去年11月至今年1月期间失业率（不经季节性调整）的上升见于批发业、住宿服务业及餐饮服务活动业;而下跌则主要见于建造业内的地基及上盖工程、运输业，以及维修、洗涤、家居及其他个人服务活动业。

总就业人数上升至380.18万人，较去年10-12月增加4,600人。

劳工及福利局局长张建宗表示，“商业活动在临近农历新年通常会较为畅旺，可望为劳工需求带来一些支持。然而，短期就业前景仍将主要取决于整体经济情况，尤其是内部需求往后的表现。”

他并表示，劳工处在1月份录得的私营机构职位空缺超过9.5万个。劳工处并会在3月份的招聘会与一个非政府组织作出特别安排，提供即场少数族裔语言翻译服务，协助少数族裔求职者寻找合适工作机会。

失业率(%) 就业不足率(%)

14年11月-15年1月 3.3* 1.6*

14年10-12月 3.3 1.6　

14年9-11月 　　 　 3.3 1.6

14年8-10月 3.3 1.5

14年7-9月 3.3 1.5

14年6-8月 3.3 1.4

14年5-7月 3.3 1.5

14年4-6月 3.2 1.5

14年3-5月 3.1 1.5

14年2-4月 3.1 1.4

14年1-3月 3.1 1.2

13年12月-14年2月 3.1 1.2

13年11月-14年1月 3.1 1.3

注： *初步数据。（完）

浏览香港数据相关新闻，请点选：

浏览相关网站，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐