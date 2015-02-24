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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 08:00 BJT

台湾经济指标预测--2月24日至3月9日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：    
    * 2月23日当周   

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     2/26      1610         经常帐    第四季       --          顺差158.0亿美元
     2/26      0830     季调失业率       1月       --                    3.84%
    * 3月2日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
      3/2      1610       M2年增率       1月       --                  +5.85%
      3/3      1600       外销订单       1月       --                   +4.5%
      3/4      1600       工业生产       1月       --                  +7.33%
      3/5      1610       外汇存底     2月底       --          4,159.03亿美元
    * 3月9日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分    预估值                    前值
      3/9      0830   消费者物价指       2月        --                  -0.94%
                           数(CPI)                      
      3/9      1600           出口       2月        --                   +3.4%
     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
       --        --     经济成长率    第一季       --         +3.35%(Q4统计值)
                                                       
    
    
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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