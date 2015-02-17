版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 17日 星期二 18:20 BJT

德国数据：2月ZEW经济景气判断指数升至一年高位

路透德国曼海姆2月17日 - 周二公布的调查显示，德国分析师和投资者信心2月连续第四个月升高，创一年来最高，受助于欧洲央行买债计划，但乌克兰危机及希腊债务问题打压信心。

德国经济智库ZEW公布，2月ZEW经济景气判断指数从前月的48.4升至53.0，略低于路透调查预估的55.0。

2月ZEW现况指数从正22.4升至45.5，远高于预估的正30.0，并创2014年7月以来最高。

此次调查是在2月2-16日期间进行，共访问了227名分析师和投资者。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐