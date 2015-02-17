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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 10:56 BJT

韩国股市：早盘小幅上涨，但临近假期市场交投清淡

路透首尔2月17日 - 韩国股市周二早盘小幅上涨，但长假期在即，市场交投清淡。
    
    截至0215 GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 上涨0.2%报1,961.43点。
    
    由于农历新年假期，韩国金融市场将从明日开始休市，本周余下时间均不开市。
    
    现代汽车 上扬2.5%，之前该公司表示，计划在2020年之前支出约18亿美元
，用于扩大产能并投资新车研发。 
    
    东洋人寿 涨0.9%，之前该公司最大的股东--私募股权投资公司Vogo Invest
ment表示，中国安邦保险同意收购前者的控股性股权。 
    
    指标KOSPI 200核心股指数 升0.26%，KOSDAQ指数 则跌0.16%。(完)
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