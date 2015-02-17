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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 11:05 BJT

韩国汇市：韩元变化不大，央行总裁李柱烈召开新闻发布会

路透首尔2月17日 - 周二0301GMT，韩元 约报1,098.00，上日
收于1,102.4。之前韩国央行总裁李柱烈召开新闻发布会。
    
    李柱烈称，周二的利率决定获得一致通过；把许多国家的政策宽松之
举称为货币战并不适当。他并表示，密切关注韩元兑日圆和欧元走势。
    
    韩国金融市场本周从周三开始休市，迎接春节假期。
    
                                  0215GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元          　   1,102.0       1,102.4
    日圆/韩元        9.3042/099        9.2891
    韩国公债期货 *       　  108.33        108.27
    韩国综合股价指数   　 1,961.43      1,958.23
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
          
      
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CN]
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CN]
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 (编译 王颖；审校 张涛)
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