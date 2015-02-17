路透基点：雅砻江水电与七家国有银行签530亿人民币贷款协议--TRLPC

路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，雅砻江流域水电开发有 限公司已经与七家国有银行签署530亿元人民币(85亿美元)长期融资协议 ，以支持一座水电站的建设。 据汤森路透LPC数据，这是中国借款方获得的有史以来金额最高的银 团贷款，超越了五矿资源有限公司为收购嘉能可-斯特拉塔旗下的秘鲁Las Bambas铜矿，而在2014年7月获得的69.57亿美元贷款。 这家位于四川的公司称，中国建设银行和中国工商银行为联合牵头行 ，中国农业银行、中国银行、交通银行、中国国家开发银行和中国邮政储 蓄银行亦为参贷行。 筹得资金将用于建设两河口水电站。该水电站将位于四川省甘孜藏族 自治州甘孜县。 融资协议于2月13日签署。新华社在当日报导中称，两河口水电站装 机容量300万千瓦，估计总投资额664.6亿元人民币，预计将在2021年投入 运行。 新华社报导还称，该贷款享受优惠利率。 借款方原名二滩水电开发公司，由国家开发投资公司(52%)和四川省 投资集团有限责任公司(48%)联合所有。(完)