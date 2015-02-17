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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 11:02 BJT

路透基点：雅砻江水电与七家国有银行签530亿人民币贷款协议--TRLPC

路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，雅砻江流域水电开发有
限公司已经与七家国有银行签署530亿元人民币(85亿美元)长期融资协议
，以支持一座水电站的建设。
    
    据汤森路透LPC数据，这是中国借款方获得的有史以来金额最高的银
团贷款，超越了五矿资源有限公司为收购嘉能可-斯特拉塔旗下的秘鲁Las
 Bambas铜矿，而在2014年7月获得的69.57亿美元贷款。
    
    这家位于四川的公司称，中国建设银行和中国工商银行为联合牵头行
，中国农业银行、中国银行、交通银行、中国国家开发银行和中国邮政储
蓄银行亦为参贷行。
    
    筹得资金将用于建设两河口水电站。该水电站将位于四川省甘孜藏族
自治州甘孜县。
    
    融资协议于2月13日签署。新华社在当日报导中称，两河口水电站装
机容量300万千瓦，估计总投资额664.6亿元人民币，预计将在2021年投入
运行。
    
    新华社报导还称，该贷款享受优惠利率。
    
    借款方原名二滩水电开发公司，由国家开发投资公司(52%)和四川省
投资集团有限责任公司(48%)联合所有。(完)
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