路透基点：雅砻江水电与七家国有银行签530亿人民币贷款协议--TRLPC

《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，雅砻江流域水电开发有 限公司已经与七家国有银行签署530亿元人民币(85亿美元)长期融资协议 ，以支持一座水电站的建设。 据汤森路透LPC数据，这是中国借款方获得的有史以来金额最高的银 团贷款，超越了五矿资源有限公司为收购嘉能可-斯特拉塔旗下的秘鲁Las Bambas铜矿，而在2014年7月获得的69.57亿美元贷款。 这家位于四川的公司称，中国建设银行和中国工商银行为联合牵头行 ，中国农业银行、中国银行、交通银行、中国国家开发银行和中国邮政储 蓄银行亦为参贷行。 筹得资金将用于建设两河口水电站。该水电站将位于四川省甘孜藏族 自治州甘孜县。 融资协议于2月13日签署。新华社在当日报导中称，两河口水电站装 机容量300万千瓦，估计总投资额664.6亿元人民币，预计将在2021年投入 运行。 新华社报导还称，该贷款享受优惠利率。 借款方原名二滩水电开发公司，由国家开发投资公司(52%)和四川省 投资集团有限责任公司(48%)联合所有。(完)
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消