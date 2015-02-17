《路透晚报》--2月17日日间新闻摘要（国际版）

《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数因希腊债务谈判结果收低，但东证股价指数收高
日本股市日经指数周二下跌，自近八年高位回落，之前希腊和欧元区各国财长间的新债务协定谈判破裂。日经指数回吐稍早涨幅，最终收低0.1%，报17,987.09点，迅销等权重股遭遇卖盘。东证股价指数上涨0.2%，收在1,462.07点，为2007年12月以来最高收盘水准。
--中国股市：沪综指连七日收涨送别马年，乐观预期下投资者倾向持股过节
中国股市沪综指收升，以连续七日上涨告别农历马年。分析师指出，今日为春节长假前最后一个交易日，市场对节后出台宽松政策预期较乐观，资金提前布局蓝筹股，对政策宽松反应敏感的券商、地产板块领涨大盘。沪综指收报3,246.91点，涨24.54点或0.76%。
--香港股市：连续第四日上涨，节前成交量萎缩
香港股市恒生指数连续第四日上涨，追随内地股市的升势，不过成交量创下近两个月最低，因许多人已离场准备迎接农历新年。恒生指数收涨0.2%至24,784.88点，恒生国企指数上涨0.5%至11,998.51点。
--汇市：欧元下跌，因希腊债务谈判破裂令市场暂时迷失
欧元下跌，此前希腊新债务协议谈判在紧要关头突然破裂，令市场感到迷失。0826GMT，欧元兑美元下跌0.1%，交投于1.1341美元，自周一高位1.1429回撤，重又接近1.1270-1.1534区间的底部。
--欧元债市：德国公债收益率下跌逼近纪录低位，受希腊谈判破裂影响
德国公债收益率(殖利率)跌至接近纪录低位；希腊拒绝欧元区财长提议延长纾困方案六个月的计划后，投资人追捧高评级资产以求避险。0805GMT，德国公债收益率下跌至0.317%，逼近纪录低位0.299%。
--国际油市：布兰特油价续升至62美元上方，因IEA警告中东供应风险
布兰特原油期货续涨至62美元上方，因国际能源署(IEA)对中东供应风险提出警告，不过有些分析师称，油价已经较1月所及的六年低位涨得太高。0807GMT，指标布兰特原油期货上涨0.18美元，报每桶61.58美元；美国原油期货升0.26美元，至53.04美元。
--全球金市：中断连三日涨势转跌，受美元走强打压
现货金中断此前连升三日的涨势，因美元走强，抵消了希腊债务谈判破裂带动的避险买盘。0804GMT，现货金跌逾0.5%至每盎司1,224美元。过去三个交易日涨约1%。
--金属期市：伦铜因美元走强而下挫，交易商在春节假期前削减仓位
伦敦期铜下跌，受到美元上涨的一些压力，交易商在农历新年假期前的最后一个全天交易日内削减仓位。0828GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.73%，至每吨5,707美元，上日基本收平。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 蔡美珍；审校 张若琪)
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消