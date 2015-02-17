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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 11:17 BJT

中国债市动态：现券淡静辞别马尾，后市看多喜盼羊头

路透北京2月17日 - 中国农历马年最后一个交易日，银行间债市周二早盘现券及IRS持稳，交投依旧清淡。今日央行公开市场虽以零操作收官，但对未来政策的持续放松预期，支撑羊年债市看多信心。

中国春节假期为自2月18日至2月24日，届时主要金融均休市。

“都没什么交易了，收益率没怎么变，”华中一银行交易员表示。

央行公开市场周二未进行任何操作，昨日资金面一度十分紧绷，不少一级交易商也申报了逆回购需求，但公开市场选择按兵不动，可能是央行认为市场资金供需已趋于平衡，安度节前最后交易日并无难度。

剩余期限近九年的国开行140205券最新报价收益率 在3.8800%/3.8150%，上日尾盘为3.8600%/3.8200%。

国债期货主力合约TF1506 最新报价为99.322元人民币，较上日结算价涨0.132元或0.13%。(完) (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/杨淑祯)
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