表格: 1月31日止日本生胶库存增加1.9%至13,226吨

《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透2月17日 - 日本橡胶贸易协会周二公布的数据显示，1月31日止日本生胶库存为13,226吨，较10天前 增加1.9%。 以下为分类库存数据(单位：吨)： 种类 1月30日 1月20日 1月10日 12月31日 12月20日 12月10日 生胶 13,226 12,976 13,044 13,306 12,987 11,285 天然乳胶 555 529 549 596 552 517 合成胶(固体) 949 905 974 1,015 949 927 合成乳胶(D.R.C.) 103 103 103 45 45 45 (完) (编译 郑茵 审校 张若琪)
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消