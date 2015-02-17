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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 11:05 BJT

表格: 1月31日止日本生胶库存增加1.9%至13,226吨

路透2月17日 - 日本橡胶贸易协会周二公布的数据显示，1月31日止日本生胶库存为13,226吨，较10天前
增加1.9%。

    以下为分类库存数据(单位：吨)：

    种类              1月30日    1月20日    1月10日   12月31日  12月20日   12月10日
    生胶              13,226     12,976     13,044    13,306    12,987     11,285
    天然乳胶             555        529        549       596       552        517
    合成胶(固体)         949        905        974     1,015       949        927
    合成乳胶(D.R.C.)     103        103        103        45        45         45
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 张若琪)
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