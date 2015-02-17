更新版 1-中国金融：1月外汇占款再降千亿元，私人部门增持美元趋势明显

* 1月金融机构外汇占款下降1,082亿元

* 连续第二个月负增长，且降幅较大

* 综合分析指向境内私人部门增持美元资产 (新增评论和分析)

路透北京2月17日 - 中国央行周二公布数据显示，1月金融机构口径的外汇占款下降1,082亿元人民币，为连续第二个月减少千亿元。考虑到当月外贸顺差创新高及FDI亦呈高位，显示私人部门对美元资产的兴趣日浓。

央行此前数据显示1月新增外汇存款452亿美元，折合人民币约2,802元；而当月贸易顺差为历史高位的600亿美元，外商直接投资(FDI)为139.2亿美元。

交通银行的快评指出，该数据显示境内净结汇明显减少，资本流出增多，当月人民币对美元即期汇率持续数日贬值即反映了这一变化。

“在欧央行实施QE、美联储有加息预期、中国经济上半年下行压力依然较大的情况下，预计外汇占款将延续低迷态势。”点评报告称。

招商证券宏观分析师谢亚轩点评则指出，鉴于外汇占款的低迷，认为2015年货币政策调整的节奏和方式都会更加积极。

“预计2015年全年外汇占款的新增量仅为0-5000亿元，基础货币缺口在2万亿左右，对应着2-3次降准。”他表示。

需要注意的是，当月的财政性存款较上月大幅增加6,632.14亿元，成为金融体系流动性大幅收缩的主要原因。

此前央行货币政策执行报告显示，2014年外汇占款供给基础货币约6,400亿元，同比少增2.1万亿元。此外，财政存款同比少增超过5000亿元，也相应同比少减了基础货币。

**资本外流规模难推算**

尽管外汇占款连续下降，但也不能明确以此推算资本外流的数目。

外汇管理局周日发布的专栏就指出，判断中国跨境资金流动状况，应重点关注结售汇数据。在当前人民币外汇衍生品市场欠发达的情况下，即远期结售汇差额（剔除远期结售汇履约的重复计算部分后 ），大体能够反映银行间市场以外的外汇供求状况。

除了结售汇差额外，金融机构还买入了其他外汇资金，主要包括：跨境人民币业务发展以来，一些境外金融机构直接进入中国银行间外汇市场开展的人民币对外汇交易；外汇储备在经营管理中产生和积累的外币形态收益，会不定期在银行间外汇市场卖出兑换为人民币。

数据显示，今年1月银行代客结售汇逆差规模扩至714亿人民币，为连续第五个月逆差；同期银行代客远期净售汇359亿元人民币，而去年12月为净结汇314亿元。