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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 11:57 BJT

人民币汇率：1月实际与名义有效汇率升值1.65%与1.31%，续创历史新高--BIS

路透北京2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2015年1月人民币实际有效汇率指数为128.43，名义有效汇率指数为123.12，分别较上月升值1.65%和1.31%，二者均为连续第八个月上涨，并续创历史新高。

因欧元遭遇瑞郎脱钩欧元、欧元区推出量宽以及希腊退欧等风险，当月人民币对欧元 大幅上涨6.42%；但当月人民币对美元即期汇率 则累计下跌0.75%，美元指数 受益于经济复苏前景，1月里最高触及95.481，创2003年9月以来新高。

人民币实际和名义有效汇率于2014年6月开始企稳回升，并分别自2014年10月和9月开始连续创出历史新高。

根据BIS数据，2014年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率涨幅分别较2013年放缓至6.39%和6.41%；2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)

参看详情，请点选国际清算银行网站 here (发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)
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