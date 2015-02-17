香港证券：本地投资者占市场成交比重45%，其次为英、美及中国内地

《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透香港2月17日 - 据港交所 最新研究报告显示，香港本地投资者的交易再次占证券市场总成交最大比重，达45%，其次为英国、美国及中国内地投资者。
据《现货市场交易研究调查2013/14》的结果显示，2013年10月至2014年9月（2013/14年度）本地投资者的交易占比为45%，比前12个月期间（2012/13年度）的38%为高，而外地投资者的交易占比则由46%下跌至39%，余下16%为交易所参与者本身的交易。
外地投资者来自世界各地，按交易量计首三位分别是英国、美国及中国内地，在外地投资者之中的占比分别为28%、26%及13%。整体亚洲投资者的占比为29%。
港交所指出，“过去十年，来自中国内地投资者的交易以28%的复合年增长率递增，增幅为香港以外所有单一来源地之中最高者。”
若以机构和个人做划分，2013/14年度机构投资者的交易占比为58%，个人投资者则占25%，其余为交易所参与者本身的交易。
研究又显示，个人网上交易占个人投资者交易总额的38%及占市场总成交金额的9%，与上年度基本相若。
该项研究自1991年起每年进行。在2013/14年度的调查中，港交所向481名交易所参与者寄发问卷，回应率以数目计是90%，以成交金额计是97%。
2014年香港证券市值总值达25万亿港元，每日平均交易金额695亿港元，且是全球第二大首次公开发售（IPO）市场。（完）
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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
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* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消