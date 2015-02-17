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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 12:16 BJT

标题新闻：日本三大主要港口1月铝库存连增第10个月至纪录高位，因进口强劲但内需低迷

备注：三大主要港口为横滨、名古屋、大阪。本数据由贸易商丸红 汇整统计。

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